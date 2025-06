2 juni 2025

Nederlander op Duitse snelweg gepakt met 300 kilo wietplanten in bestelbus

Een 58-jarige man uit Nederland is donderdagnacht aangehouden door de Duitse snelwegpolitie in Karthaus (Noordrijn-Westfalen) met ruim 300 vers geoogste wietplanten in zijn bestelwagen. De man zit in voorarrest.