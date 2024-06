‘Nederlander opgepakt bij Spaanse enclave met 39 kilo hasj in auto’

Connect on Linked in

Een Nederlandse Marokkaan is vrijdagochtend gearresteerd bij de grensovergang van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko, na de vondst van 39 kilo hasj in zijn auto. De drugs werden door speurhonden gevonden in verborgen ruimtes in de bodem van het voertuig. Dat meldt Fes News.

Duits kenteken

Douanemedewerkers en agenten van de nationale politie controleerden vrijdagochtend de auto van de Nederlander. Het voertuig met vierwielaandrijving was voorzien van een Duits kenteken. De auto was op weg naar Ceuta en wilde via de grensovergang bij Marokko Spanje binnenkomen.

Verborgen ruimtes

Na een grondige doorzoeking van het voertuig met speurhonden vonden de douanemedewerkers en agenten meerdere partijen hasj in geprepareerde plekken in de bodem van de auto. In totaal ging het om 39 kilo hasj.

De bestuurder van de auto, een Marokkaans staatsburger die in het buitenland verblijft met een Nederlands paspoort, werd aangehouden en voor onderzoek naar de gerechtelijke politie verwezen. De drugs en auto zijn in beslag genomen.