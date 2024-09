‘Nederlander vast op Ibiza voor ruim miljoen xtc-pillen’

Connect on Linked in

Een Nederlander is op Ibiza opgepakt na de onderschepping van 650 kilo drugs, waaronder ruim een miljoen xtc-pillen. Hij werd zaterdag, evenals een Duitser en vier Italianen, zonder borgtocht in een Spaanse cel gezet. Ook twee Spaanse vrouwen werden gearresteerd. Dat schrijft El Periódico.

De politieoperatie naar de groep verdachten begon enkele maanden geleden in Torremolinos, waarna de belangrijkste onderzoeken werden uitgevoerd op de Balearen, de eilandengroep waar Ibiza deel van uitmaakt. De Guardia Civil voerde een intensief onderzoek naar de leden van de criminele organisatie, die zich bezighielden met het verhandelen van verschillende soorten drugs in grote hoeveelheden op meerdere Spaanse eilanden.

650 kilo

Bij de arrestatie van de acht verdachten van verschillende nationaliteiten is ruim 650 kilo drugs in beslag genomen. Het gaat om ruim een miljoen xtc-pillen van ruim 350 kilo. Daarnaast is ongeveer 65 kilo MDMA, circa 200 kilo ketamine, 20 kilo roze cocaïne en 20 kilo cocaïne in beslag genomen.

Zoekacties

De zoekacties op Ibiza begonnen donderdag en duurden drie dagen, maar vonden volgens de autoriteiten in het diepste geheim plaats. Meerdere huizen zijn doorzocht in verschillende delen van Ibiza. Ook was er een inval in een jachthaven, en zijn voertuigen geïnspecteerd.

Leiders

Onder de gearresteerden op het eiland zouden de leiders van de organisatie zijn. In totaal zijn er acht verdachten opgepakt: vier Italianen, een Nederlander, een Duitser en twee Spaanse vrouwen, die een deel van de drugs in hun huis zouden hebben bewaard.

Rechter

De gearresteerden zijn zaterdag voor de rechter op Ibiza gebracht en vastgezet. De twee Spaanse vrouwen mochten na een borgsom van 3.000 euro hun proces in vrijheid afwachten.