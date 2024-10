Nederlander verdacht van moord om gestolen drugs in Spanje aangehouden

door Joost van der Wegen

Leiding

Het slachtoffer van de moord was een Spaanse man die leiding gaf aan een criminele groep die per post wiet naar Nederland verstuurde. Er zou een conflict zijn ontstaan over een gestolen pakket met de softdrugs, laat de politie in Spanje weten in een bericht.

Bedreigd

Naar aanleiding hiervan zou de Spaanse leider van de smokkel zijn bezocht en bedreigd door drie personen, waaronder de Nederlandse verdachte. Later zouden zij het huis en de werkplek hebben verkend van het slachtoffer.

Het slachtoffer werd in september vorig jaar door schoten om het leven gebracht toen hij in zijn auto zat, door een persoon op een motor. Daarvoor waren er ook bedreigende telefoontjes bij de later om het leven gebrachte man binnengekomen. Een interventie in de zaak door de Spaanse politie had geen resultaat. Wel werd daarbij duidelijk wie bij de zaak waren betrokken.

Strafblad

De Nederlandse verdachte is volgens de Spaanse politie een man met een strafblad voor illegaal wapenbezit en witwassen, die speciaal voor de afrekening naar Spanje was gekomen. Het is de bedoeling dat hij wordt uitgeleverd aan Nederland.