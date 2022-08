‘Nederlander veroorzaakte Spaanse bosbranden met zelfgemaakte explosieven’

Connect on Linked in

In Spanje is vrijdag een Nederlander opgepakt die ervan wordt verdacht bosbranden te hebben veroorzaakt door zelfgemaakte explosieven en zwaar vuurwerk te laten ontploffen. Volgens de Guardia Civil beschikte de man over een werkplaats voor explosieven op een boerderij in de buurt van de stad Murcia. Over motieven van de man heeft de Guardia Civil niets gezegd.

Bosbranden

De 35-jarige man wordt verdacht van voorhanden hebben van munitie en explosieven, de illegale vervaardiging van explosieven en het veroorzaken van ontploffingen met explosieven en andere middelen. De Guardia Civil kwam de Nederlander op het spoor toen deze zomer een serie ontploffingen en bosbranden in een landelijk gebied in de gemeente Campos del Río werd onderzocht.

Dat onderzoek leidde naar een landhuis waar een Nederlander bleek te wonen. De man bleek eerder te zijn veroordeeld voor het veroorzaken van bosbranden met vuurwerk.

Granaatscherven

Een doorzoeking van het pand resulteerde in de inbeslagname van bijna 500 patronen van verschillende kalibers, meer dan 500 gram explosieve mengsels, elektrische ontstekers, batterijen, kabels, connectoren, radiozenders en -ontvangers, een zelfgemaakte elektrische ontsteker en talloze loden projectielen die als granaatscherven kunnen worden gebruikt.

Kraters

Bij de boerderij ontdekten de agenten een geïmproviseerde schietbaan en een terrein met verschillende grote kraters die zijn ontstaan ​​door de ontploffing van explosieven middels ontsteking op afstand.

De Guardia Civil stelt dat de man bezig was om geïmproviseerde explosieven (IED’s) te construeren die op afstand konden worden bediend, soms met secundaire lading die een tweede ontploffing kon veroorzaken.