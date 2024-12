14 december 2024

Nederlander verstopte 100 kilo ketamine in zijn bestelbus

Een Nederlander is volgens de Britse National Crime Agency (NCA) vrijdag door een rechtbank veroordeeld omdat hij in zijn bestelbus 100 kilo ketamine wilde invoeren. De drugszending zat verstopt achter een paneel. Volgens de Nederlandse politie had hij daarvoor spullen gekocht bij een bouwmarkt in Amsterdam.