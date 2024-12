Nederlanders en Colombianen opgepakt in Friese cocaïnewasserij

De politie was de verdachten sinds oktober op het spoor. Zij maken vermoedelijk deel uit van een groep drugscriminelen uit Nederland en Zuid-Amerika, die zich bezighoudt met het op grote schaal produceren van cocaïne en de handel in ketamine en BMK, een stof die gebruikt wordt voor de productie van speed en methamfetamine.

Colombianen

Voor het uitwassen van de cocaïne was een loods in Aldwâld ingericht. De loods stond vol met jerrycans met chemicaliën toen de Dienst Speciale Interventie (DSI) dinsdagochtend binnenviel. In totaal werd er 1,7 kilo uitgewassen cocaïne aangetroffen en 360 kilo ander materiaal waarin de cocaïne nog was verwerkt. Zes verdachten, waaronder drie Nederlanders en drie Colombianen, werden op heterdaad in de loods aangehouden.



Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren.

Invallen

Tegelijk met de ontmanteling van de cocaïnewasserij in Friesland deed de politie dinsdag een inval in een loods aan de Jupiterkade in Den Haag. Hier werd 250 kilo ketamine aangetroffen. Ook in een loods in Losser deed de politie een inval, en werden woningen en een garagebox in Leiden, Den Haag, Noordwijkerhout, Rotterdam, Vlaardingen, Rijswijk en Vlimmeren (België) doorzocht.

Garageboxen

Vorige week zijn ook twee garageboxen in Rijswijk en Zoetermeer binnengevallen, waarbij 400 kilo ketamine en 1800 kilo BMK met een geschatte straatwaarde van rond de 9 miljoen in beslag is genomen. Op 11 december werden in het onderzoek al twee verdachten aangehouden. Zij zitten sindsdien in voorlopige hechtenis.

De acht verdachten die dinsdag zijn aangehouden worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De criminele groep hield zich volgens de politie bezig met zowel de import van cocaïne als de handel in ketamine, BMK en procaïne, een versnijdingsmiddel voor cocaïne.

In een cocaïnewasserij wordt de drug bewerkt voor verdere verkoop. Cocaïne wordt vaak verstopt in andere producten en in de wasserij wordt cocaïne uit deze producten gehaald. Dit is een gevaarlijk proces waarbij allerlei chemicaliën worden gebruikt.