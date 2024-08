Nederlanders niet vervolgd voor ontvoeringsplan Belgische justitieminister

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in België gaat zes Nederlandse verdachten niet vervolgen voor poging tot ontvoering van voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Het parket wil hen wel vervolgen voor verboden wapendracht en omdat ze tot een criminele organisatie zouden behoren.

Niet aangeklaagd

De verdachten worden door de Belgische justitie niet meer aangeklaagd voor poging tot gijzeling of wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ze worden dus enkel nog vervolgd voor verboden wapendracht en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De raadkamer had het dossier normaal gesproken gisteren moeten behandelen, maar de zaak werd uitgesteld, omdat de advocaat van Van Quickenborne om extra onderzoek heeft gevraagd. ‘Wij waren verbaasd over deze beslissing’, zegt deze. ‘Eerst moest hij onderduiken. Daarna vinden ze wapens en spanbandjes in de buurt en nog eens daarna wil het parket de verdachten buiten vervolging stellen. Met het bijkomend onderzoek zouden we graag weten hoe die bocht er is gekomen.’

Mislukt

De voormalige minister van Justitie Van Quickenborne zou in september 2022 ontsnapt zijn aan een mislukte ontvoeringspoging aan zijn woning in Kortrijk. Het ging om verdachten uit het drugsmilieu die plannen hadden om hem te ontvoeren. Bij zijn woning werd toen een auto met wapens aangetroffen. Daarna werden vier Nederlanders opgepakt en alles wees erop dat ze betrokken waren bij een poging tot ontvoering. Later volgden nog twee arrestaties.

De Nederlanders die ervan worden verdacht een geweldsmisdrijf tegen de Belgische minister Vincent van Quickenborne (foto) te hebben willen plegen, hebben dit tijdens de behandeling van hun overleveringszaak bij de rechtbank in Amsterdam ontkend. Een van de verdachten zei dat hij alleen wat wilde gaan drinken, aldus de Gazet van Antwerpen. Een andere verdachte zei dat hij had gereageerd op een bericht op Snapchat waarin 500 euro werd geboden om een auto in Antwerpen te gaan parkeren. De rechtbank besloot dat de vier naar België kunnen worden overgeleverd voor hun berechting.

Villawijk

De vier mannen zijn in de leeftijd van 20 tot 49 jaar en komen uit Den Haag en Leidschendam. Ze werden op verzoek van de Belgische politie opgepakt in Nederland. In een Belgisch onderzoek waren ze in beeld gekomen na een verkeerscontrole op 22 september. Ze reden in een Renault Clio in een villawijk in Kortrijk dichtbij de woning van de Belgische minister. De verdachten zijn Leonard D. (30), Abdellatif M. (49), Mohammed Y. (21) en Farzad Y. (20).

Buurvrouw

De volgende dag meldde een buurvrouw van minister Van Quickenborne in de buurtapp dat er een Renault Mégane met Nederlands kenteken op de oprit stond. Die auto bleek gestolen en in het voertuig lagen een automatisch wapen en een handvuurwapen, naast spanbanden, en materiaal voor een Molotov-cocktail.

Niet hard

Nu krijgt het Openbaar Ministerie in België dus niet bewezen wie het plan beraamde en kan het niet hardmaken dat de Nederlanders bewust deelnamen aan een ontvoeringspoging. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.