‘Nederlanders veroordeeld na witwassen besmeurde biljetten in casino’

Beeld: De schade na de plofkraak in Zwitserland (beeld: politie Basel)

Waardeloos

De plofkrakers sloegen hun slag in november 2022, toen ze in het Zwitserse Aesch twee geldautomaten opbliezen. Er werd omgerekend ongeveer 425.000 euro aan geld buitgemaakt. Maar omdat de automaten de bankbiljetten automatisch bekladden met verf, was het geld waardeloos geworden.

Verzilveren

De plofkrakers dachten dit te kunnen omzeilen, door de besmeurde bankbiljetten in te voeren in de gokautomaten van het Zwitserse Casino Zürich. Twee Nederlanders van 20 en 22 jaar slaagden erin om bijna 77.000 euro van het gestolen geld wit te wassen, door briefjes van 1000 in de gokapparaten in te voeren, er voor een klein bedrag mee te spelen, om daarna hun casinokaarten te verzilveren.

Gepakt

Bij een tweede bezoek aan het casino, waar men de fraude inmiddels had ontdekt, konden zij door het personeel worden aangehouden. Een 20-jarige Amsterdamse hoofdverdachte werd veroordeeld tot 15 maanden cel. Ook een andere, 18-jarige verdachte werd gepakt met bankbiljetten met verf, en kreeg celstraf, net als vier andere verdachten, die overigens allemaal ontkenden dat ze bij de plofkraak betrokken waren geweest. Zij zouden hebben gehandeld in opdracht van een zekere ‘Gily’.

Eind 2021 hield de Zwitserse politie bij de grens al eens een Nederlandse verdachte aan met spullen die zouden kunnen worden gebruikt voor een plofkraak.