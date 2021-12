Nederlands kopstuk plofkrakersmilieu overgeleverd aan Duitsland

Connect on Linked in

Een kopstuk in het Nederlandse plofkrakersmilieu is donderdag overgeleverd aan Duitsland. Hij werd eind september in Nederland opgepakt op verzoek van de Duitse opsporingsdiensten. Het gaat om Tarik B. (35), een Nederlander met Marokkaanse roots. Hij werd in 2017 in Duitsland veroordeeld tot ruim zes jaar cel, waarna hij later in Nederland vervroegd werd vrijgelaten.

‘Gevoelige klap’

Tarik B. staat volgens de Duitse politie en justitie aan het hoofd van een criminele organisatie die in Duitsland zeker vijftien plofkraken zou hebben gepleegd. Zijn arrestatie is volgens een politiechef in Osnabrück ‘een gevoelige klap voor de internationale ATM-plofkraakscene’. De politiechef zegt tegen BILD dat de autoriteiten voor het eerst via onderzoeken bij de organisatoren en logistieke mensen achter de plofkraken kwamen.

Poging tot moord

Tarik B. moet zich voor de rechtbank in Noord-Duitsland naast zeven plofkraken ook verantwoorden voor poging tot moord. In februari bliezen hij en enkele handlangers een geldautomaat op in een woon- en bedrijfsgebouw in Schüttorf (Nedersaksen). Het huis ging in vlammen op. De bewoners, onder wie een 7-jarig kind, konden ternauwernood door de brandweer worden gered met een draaiplateau.

‘Kunstproject’

Volgens de Duitse federale recherche (BKA) komt ruim tweederde van de plofkrakers uit Nederland. In het voorjaar van 2020 wilde Tarik B. een Duits bedrijf meerdere geldautomaten laten leveren in de omgeving van Utrecht. Die zouden zogenaamd nodig zijn voor een kunstproject. Speciale politie-eenheden in Osnabrück schakelden na een tip echter hun Nederlandse collega’s in voordat de geldautomaten werden afgeleverd.

Dode

Op die manier kon worden vastgesteld dat de groep daders in Utrecht een opleidingscentrum had ingericht waar explosies werden getest op geldautomaten. Pas toen een 29-jarig bendelid zichzelf opblies en stierf tijdens een trainingskamp in september 2020, werd het oefencentrum in Utrecht ontdekt. Bij een inval in een loods werden grote hoeveelheden explosieven aangetroffen voor het opblazen van geldautomaten.

Grote politieactie

Tarik B. ontsnapte, maar werd eind september 2021 alsnog opgepakt bij een grote politieactie in de omgeving van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Bij invallen in zeven panden werden drie verdachten opgepakt. Daarbij zijn explosieven, gereedschap, kleding, een geldtelmachine en mobiele telefoons in beslag genomen.

250.000 euro buit

B. is geen onbekende van de Duitse autoriteiten. De rechtbank van Hagen heeft hem op 19 juli 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en vier maanden wegens een plofkraak. B. had met drie handlangers twee geldautomaten opgeblazen in een filiaal van de Deutsche Bank in Hagen. Toen de plofkrakers er vandoor wilden gaan met bijna 250.000 euro buit, botste een auto op de wachtende vluchtauto. Tarik B. wilde te voet vluchten, maar werd bij een bushalte opgepakt.

Hij werd overgeleverd naar Nederland, waar hij vervroegd werd vrijgelaten, en zette zijn criminele carrière voort. Nu wacht hij op zijn proces in een gevangenis in Noord-Duitsland. Daar riskeert hij een lange celstraf.