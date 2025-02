Nederlandse aanslagpleger Luciano H. overgeleverd aan België  

Beeld: de voormalige discotheek Zillion in Antwerpen

Kogels

In de nacht van 2 op 3 april 2022 beschoot Luciano H. samen met Yahrizio V. G. (23) een woning in het Belgisch Wilrijk. Een van de kogels doorboorde de glazen voordeur. Het vuurwapen dat werd gebruikt werd twee maanden later teruggevonden in een straat op ongeveer een halve kilometer van het beschoten pand.

Het leek te gaan om de woning van Marzouk D. (48), een voormalig portier van de in 2002 gesloten discotheek Zillion. De beschieting van de woning van Marzouk D. vond toen rond 05.30 plaats. In de voordeur van het pand aan de Boomsesteenweg in Wilrijk werd een kogelinslag aangetroffen. Er raakte niemand gewond.



Filmpje

De daders konden in eerste instantie ontkomen, maar anderhalve maand later werd Luciano H. door de Nederlandse politie aan de kant gezet na een verkeersongeluk. Daarbij werd een mobiele telefoon teruggevonden die gelinkt kon worden aan de schietpartij. Ook werd op het toestel een filmpje gevonden van de schietpartij aan de Boomsesteenweg. Ook Yahrizio V.G. kon aan de hand hiervan worden geïdentificeerd.

Derde persoon

H. beweerde niks te maken te hebben met de feiten en zei dat hij het wapen moest afleveren aan een onbekende derde persoon, die de aanslag zou hebben uitgevoerd. Maar die derde persoon bleef onbekend. Luciano H. bleef lange tijd in voorhechtenis, maar werd op een gegeven moment tijdens het onderzoek vrijgelaten en was daarna spoorloos.

Opgespoord

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde H. in mei 2024 tot vijf jaar gevangenisstraf. In mei 2024 kwam daar nog eens zes jaar cel bij voor dezelfde soort feiten. Daarna werd hij opgespoord door de snelle FAST-aanhoudingseenheden van de Belgische en Nederlandse justitie.