Nederlandse drugsbende runt amfetaminelabs in Belgisch kasteel

Beeld: het kasteel in het Belgische Tongerlo

Schuld

De affaire begon met een openstaande schuld van 38.000 euro aan een Nederlandse onderaannemer. Toen de kasteelheer niet direct kon betalen, verschenen er twee kleerkasten uit Nederland aan zijn deur. Ze eisten geld of spullen. Onder druk volgde een mondelinge huurovereenkomst.

De criminelen namen een oude duiventil in, veranderden het slot, blindeerden ramen en hielden de eigenaar buiten. Kort daarna verschenen de eerste tekenen van wat er werkelijk speelde: chemische vaten, blauwe kannen en schimmige bezoekers.

‘Ik zag ze bijna nooit, kon het gebouw niet meer binnen en wist niet waar ze exact mee bezig waren,’ zegt de kasteelheer. ‘Ja, dat had ik op een bepaald moment wel door.’ De groep breidde zich uit, eiste meer gebouwen op en probeerde het domein af te sluiten. Toen de kasteelheer zich verzette, werd hij bedreigd. ‘De vader vertelde dat hij al 18 jaar in de gevangenis had gezeten voor moord en er geen problemen mee had om nog eens naar de gevangenis te gaan.’

Uiteindelijk moest de man ook het koetshuis afstaan. Daar werd een tweede amfetamine-lab ingericht.

Dossier

De kasteelheer stapte zelf niet naar de politie, schrijft de Vlaamse krant. Maar via een Nederlands onderzoek naar drugscriminelen kwam het dossier bij de Belgische federale gerechtelijke politie terecht. Op 22 april van dit jaar volgden invallen op meerdere locaties. De labs in Tongerlo werden ontmanteld, drie verdachten aangehouden – onder wie twee Nederlanders. Tegen drie anderen lopen Europese opsporingsbevelen.

Tijdens zijn verhoor werd de kasteelheer zelf als verdachte aangemerkt. Uit angst voor represailles zweeg hij aanvankelijk, maar besloot later open kaart te spelen. ‘Ik nam een groot risico, maar leidde de politie wel richting de topfiguren in dit verhaal.’

Toch zat de kasteelheer ruim anderhalve maand vast, deels door beroep van het parket tegen zijn vrijlating onder elektronisch toezicht. In de gevangenis werd hij opnieuw bedreigd door een lid van de bende.

Sinds juli is hij vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek tegen hem loopt nog.

Ingebroken

Kort na zijn vrijlating werd er ingebroken op het kasteel. ‘Toen ik de eerste keer na mijn detentie thuiskwam, was een raam aan de achterzijde stukgeslagen en werd een toegangsdeur naar de kelder geforceerd,’ zegt hij. Persoonlijke erfstukken werden gestolen.

Hij vreest nog steeds voor zijn leven en waarschuwt anderen: ‘Ga nooit ofte nimmer, onder welke voorwendselen dan ook, in zee met zulke mensen. Zelfs niet wanneer je geen andere uitweg ziet. Je blijft achter met de miserie.’