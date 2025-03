‘Nederlandse drugshandelaar (32) geliquideerd in Brazilië’

Acht kogelhulzen Michorius (geboren op 16 juli 1992) werd vrijdagavond doodgeschoten in Guarus, in het district Campos dos Goytacazes, in het noorden van Rio de Janeiro. Hij werd volgens Braziliaanse media opgewacht door één of meerdere schutters en geliquideerd in de achtertuin van zijn huis. Forensisch specialisten hebben ter plaatse acht 9 mm kaliber kogelhulzen en een mobiele telefoon aangetroffen.

Concurrerende drugsbende

Volgens de Braziliaanse politie is Michorius vermoedelijk vermoord door leden van een concurrerende drugsbende. Het belangrijkste werkterrein van de Nederlander zou São Francisco de Itabapoana zijn, maar onlangs zou hij een gebied in Guarus over hebben willen nemen. De regio waarin hij zijn invloed probeerde uit te breiden, werd gecontroleerd door een crimineel die recent vrijkwam na een celstraf te hebben uitgezeten.

De Braziliaanse politie doet onderzoek naar de moord. Over de schutter(s) is nog niets bekend.