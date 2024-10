Nederlandse handelaren in Sky-telefoons nergens vervolgd (UPDATE)

Srdjan L. was betrokken bij een slachthuis voor mensen, in een buitenwijk van de Servische hoofdstad Belgrado. In dat huis werden minstens zes criminele rivalen afgemaakt, en sommigen in stukken gehakt of vermalen. L. kreeg enige bekendheid in Servië omdat hij lachend op een foto stond naast een ernstig toegetakeld stoffelijk overschot. Die foto werd in Servische media gepubliceerd, “de lachende slager” stond erbij geschreven.

In 2021 werden L. en tientallen andere mannen gearresteerd. Ze waren volgens de politie lid van een criminele organisatie: de Principi. In 2021 sloot L. een deal met de Servische justitie en hij werd kroongetuige. Om de slachtpartijen te coördineren maakten L. en de zijnen gebruik van Sky-telefoons met encryptie. Deze berichtendienst werd tussen 2019 en 2021 door de Nederlandse politie gehackt. Srdjan L.

16.000 telefoons

L. deed meer dan mensen door een vleesmolen halen. Hij was in Servië ook een belangrijke verkoper van telefoons met berichtendienst Sky ECC. Door zijn verklaringen als kroongetuige kwam de politie veel over het netwerk van de distributie van Sky-telefoons te weten. L. verkocht vooral in Servië en Montenegro 16.000 Sky-telefoons in het criminele milieu.

L. kocht zijn telefoons op zijn beurt van een man met de naam Sasa V.. En deze Sasa V. verkreeg de Sky-telefoons weer van een distributeur die grootschalig afzette.

Een Nederlander die voor de Sky-servers bekend was als SKY111.

David

Een van de producten van het bedrijf Sky Global Inc., dat sinds ongeveer 2009 bestaat, was het encryptiesysteem Sky ECC. Oprichter Jean-François Eap en zijn directie hadden voor de distributie van telefoons met daarop Sky geïnstalleerd het bedrijf Levup benaderd. Thomas Herdman zou hiervoor verantwoordelijk zijn. Distributeurs moesten ervoor zorgen dat de telefoons in de markt werden gezet bij resellers (wederverkopers), die weer aan detaillisten leverden.

Maar Eap had tegelijkertijd al veel langer zelf contacten in Europa. Volgens de FBI onder meer met een Nederlander uit de regio Arnhem met de voornaam David. Volgens een proces-verbaal van de Amsterdamse politie uit 2019 schatte de FBI dat hij 11.000 telefoons heeft verkocht.

Uit documenten blijkt dat Eap ook een man met de alias Bee, een man genaamd “Tommy” Phan en SKY111 benaderde om distributeur te worden.

Groepschats

Uit stukken blijkt dat SKY111 regelmatig deelnam aan groepschats met de directie van Sky Global, en ook contacten had met Eap.

In maart 2021 voltooide politie de hack tegen tegen Sky ECC. In Frankrijk liep een onderzoek naar de directie van Sky Global, maar in de Verenigde Staten liep er ook een onderzoek naar deze personen. Uit een memo van de Amerikaanse justitie aan de Fransen blijkt dat er twaalf personen verdachte zijn, onder hen zijn naast oprichter Jean-François Eap ook Thomas Herdman en “Tommy” van Solid Joint.

Ook SKY111 staat op de lijst. Bijzonder: hij is de enige persoon die niet met naam en toenaam wordt genoemd.

De Franse justitie weet echter wie het is.

Samen met “Tommy” en de Nederlander uit die regio Arnhem verzorgde SKY111 een fors deel van de distributie van Sky-telefoons in Europa. De Franse justitie gaat uit van een omzet van ongeveer 30 miljoen euro door SKY111 alleen.

Onvoldoende bewijs

Maar opvallend genoeg is SKY111 geen verdachte geworden in de nu slepende Franse rechtszaak voor de rechtbank in Parijs.

Alleen Thomas Herdman Herdman zit nu al 3,5 jaar in voorlopige hechtenis, hoewel er tegen hem geen bewijs is dat hij telefoons op de Europese markt heeft afgezet en evenmin dat hij chatgespreken voerde met criminelen over wapens of drugs.

Eap en “Tommy” zijn met ruim 25 anderen ook verdacht, maar zij zijn op vrij voeten in Noord-Amerika. De Canadese autoriteiten weigeren de twee uit te leveren, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. Er wordt op hun bezittingen of op die van Herdman geen beslag gelegd, om dezelfde reden.

Het Hooggerechtshof in British Columbia besliste in 2022 tot drie keer toe dat er geen rechtshulp tegen de verdachten mogelijk is, omdat er onvoldoende bewijs is dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan de feiten. In de strafdossiers over de top van Sky Global, en in de gekraakte chats, is nergens sprake van witwassen, drugshandel of wapenhandel.

Wel geïdentificeerd

De Franse justitie heeft SKY111 wel geïdentificeerd, als een Nederlander, maar toont geen enkele interesse in hem.

Opvallend is dat: de enige die in chats sprak met criminelen en duidelijk kennis had van criminele activiteiten was SKY111. Zo was hij onder meer met Sasa V. in gesprek over Srdjan L. en over verschillende criminele zaken. V. sprak met SKY111 over ‘ratten’ en spionnen’ van de politie. Ook wees hij SKY111 erop dat sommige woorden zoals wapens of drugs niet het geheugen van de telefoons bewaard moet blijven omdat ze daarop zoeken.

In ieder geval wist SKY111 in 2020 al dat vele criminelen Sky gebruikten. Hij overlegde dat jaar frequent met de top van Sky Global.

Thomas Herdman (links) en Jean-François Eap

Amstelveenseweg

Parallel aan de Franse rechtszaak is in België een reeks verkopers van Sky-telefoons voor de rechtbank gebracht. Dat zijn allemaal Belgische, Nederlandse en Marokkaanse mannen die volgens justitie Sky-telefoons verkochten aan het criminele milieu. Grotendeels waren deze mannen zelf stevig verankerd in de zware criminaliteit.

Zij betrokken de telefoons voor het merendeel van distributeur “Tommy” Phan, via resellers.

Een van die resellers was gevestigd op de Amstelveenseweg in Amsterdam. De Amsterdammers van dit bedrijf zijn bekenden in het Amsterdamse criminele milieu.

Maar deze Amsterdammers zijn geen verdachte in Frankrijk en ook niet in België. Onduidelijk is of er in Nederland tegen hen een onderzoek loopt.

Rechtshulpverzoek aan België

De Amerikaanse autoriteiten deden in de winter van 2019/2020 een rechtshulpverzoek aan België, zo blijkt uit het Belgische Sky-dossier. Er loopt dan een undercover-operatie waarbij de Amerikanen in kaart willen brengen hoe de opbrengst van Sky-telefoons naar de Verenigde Staten vloeit.

Een Amerikaanse undercover had contact met Sky Global, hij zou voor “Tommy” Phan in België geld in ontvangst moeten laten nemen. De Belgen regelden vervolgens een undercover voor de ontvangst en overdracht van totaal 681.015 euro, transacties waar op zeker moment ook de genoemde Amsterdammers aan deelnamen.

Het geld is uiteindelijk naar de Amerikaanse undercover gegaan, aldus het Belgische strafdossier.

Nóg een infiltratietraject

In twee rechtshulpverzoeken van de Amerikanen aan België, waar Crimesite eerder over publiceerde, is sprake van nog een ander infiltratietraject waar de Amerikanen ook de Belgen voor nodig hebben.

Ditmaal willen ze dat Thomas Herdman, die ook voor distributie van Sky Global was ingehuurd geld in ontvangst gaat nemen, over de grens in Nederland, in Breda. Dat zou gaan om twee tranches van 300.000 euro en 1 miljoen euro.

Herdman is op dat moment in onderhandeling met de federale autoriteiten in de Verenigde Staten om een deal aan te gaan, strafvermindering in ruil voor coöperatie en informatie. Of de Belgen weten dat Herdman voor de Amerikanen werkt blijkt niet uit het Belgische dossier.

Het is dan augustus 2020, midden in de coronatijd, en Herdman komt nooit opdagen, de operatie gaat niet door. De deal van Herdman en de Amerikaanse justitie is ook van de baan.

David en Jeroen

Verslaggevers van de NRC hebben gesproken met David. Hij zegt niks verkeerds te hebben gedaan en nooit te zijn aangeklaagd. Hij zegt ook geen aanwijzingen te hebben gehad dat criminelen zijn Sky-telefoons op grote schaal aankochten. Hij zegt in 2016 zelf Jean-François Eap te hebben benaderd en in 2019 eruit te zijn gestapt. Ondertussen heeft hij miljoenen verdiend, zo blijkt uit de jaarcijfers van de bedrijven waar hij bij betrokken was. Naar zijn zeggen stapte hij uit onvrede met het beleid van Sky op.

David was als distributeur van Sky samen met zijn jeugdvriend Jeroen begonnen. Jeroen was de man achter de Sky-pin SKY111. Jeroen, ging wel door met Sky-telefoons in de markt zetten. Inmiddels is hij ondernemer in luxe onroerend goed in een Zuid-Europees land. Hij is nog op internet te vinden, inmiddels wel bij een andere onderneming dan voorheen.

Jeroen liet aan NRC via zijn advocaat weten dat hij geen Sky-distributeur is geweest, maar een externe consultant. Verder wilde hij geen vragen beantwoorden.

De rechter-commissaris in Frankrijk liet de verdediging van Herdman vragen stellen over SKY111 en “Tommy” aan de Nederlandse justitie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie weigerde die vragen te beantwoorden.

Informant van de DEA

Crimesite berichtte al eerder dat in de rechtshulpverzoeken aan België door de Amerikaanse justitie ook nog is vermeld dat er een informant binnen Sky ECC werkt, voor de Drug Enforcement Administration (DEA). Het gevraagde undercover-traject komt kennelijk mede uit het onderzoek door de informant wordt gevoed.

Wat is de rol geweest van deze informant? En hoelang speelde deze persoon al informatie over de activiteiten van Sky door aan de DEA?

Was het de oprichter van Sky Jean-François Eap zelf? Was het “Tommy”? Of was het SKY111? Jeroen ontkende via zijn advocaat ‘absoluut’ informant te zijn geweest.

Zie ook:

Uitgelekt proces-verbaal: ‘Nederlander was top-distributeur van Sky-telefoons’

Sky-chats tegen oud-bokser in zaak over 17 ton cocaïne in Philadelphia

Frans strafdossier: Nederland zette criminele burgerinfiltrant in om Sky ECC-telefoons te verkopen