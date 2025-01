‘Nederlandse hitman (15) zwaargewond na aanslag op kopstuk Tsjetsjeense maffia in Hamburg’

(Beeld: DPA)



De minderjarige schutter kwam op zondagavond 12 januari rond 22.45 gemaskerd het restaurant aan de Steindamm in de wijk St. Georg binnen en schoot op een 49-jarige man, die vermoedelijk een kopstuk is van de Tsjetsjeense maffia. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn benen.

Achtervolgd

Na de schietpartij vluchtte de 15-jarige jongen in de richting van Hansaplatz, waar hij zou zijn achtervolgd door zes mannen uit de omgeving van het neergeschoten slachtoffer. Volgens ooggetuigen werd de tiener achtervolgd in een Italiaans restaurant, onderuit gebracht en in zijn benen geschoten. Daarna zou de tiener zijn geschopt door de mannen.

Arrestaties

De Duitse politie heeft naast de neergeschoten Tsjetsjeen ook twee andere verdachten van 32 en 52 jaar gearresteerd. Naar vier andere verdachten van 18 tot 22 jaar zou onderzoek worden gedaan. Zij zijn nog niet opgepakt. De 15-jarige schutter werd ook ter plaatse gearresteerd en zit evenals de andere drie verdachten vast.

Conflict tussen Nederlandse en Tsjetsjeense criminelen

De recherche gaat uit van een conflict tussen een groep Nederlandse en Tsjetsjeense criminelen, waarbij de minderjarige schutter voor de aanslag gerekruteerd is. De Nederlandse tiener zou volgens bronnen eerder betrokken zijn geweest bij twee geweldsdelicten in Noordrijn-Westfalen, waarbij in één geval ook vuurwapens zouden zijn gebruikt.

Gedwongen prostitutie

Volgens Duitse media zou de achtergrond van de schietpartij een conflict kunnen zijn over gedwongen prostitutie en mensenhandel. De Tsjetsjeense groep zou proberen controle te krijgen over Bulgaarse straatprostituees in Hamburg.

De Duitse Rijksrecherche heeft het onderzoek opgepakt. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten.