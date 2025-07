7 juli 2025

Nederlandse Iraniër (50) in Ierland vrijgesproken van import 840 kilo coke

Een 50-jarige Nederlander met Iraanse roots die begin vorig jaar in Ierland werd aangehouden op verdenking van de smokkel van 840 kilo cocaïne, is vrijgelaten nadat hij de rechtbank vertelde dat hij onderweg was naar een ‘militair fitnessbootcamp’. De lading drugs met een straatwaarde van 58 miljoen euro spoelde uiteindelijk aan op Deense stranden.