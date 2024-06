Nederlandse kickbokser (31) in Engeland vast voor 350 kilo coke

Connect on Linked in

Een 31-jarige Nederlander is maandag bij de Engelse kust van Suffolk aangehouden op verdenking van de smokkel van 350 kilo cocaïne in een opblaasbare boot. Het gaat om de Nederlands-Turkse kickbokser Ferhat G.. Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite. Ook een 55-jarige Britse medeverdachte is opgepakt.

Door Roel Janssen

De Britse National Crime Agency meldt dat de twee verdachten voor de kust van Suffolk (Oost-Engeland) voeren in een professionele opblaasboot, een zogenoemde ‘rigid-hulled inflatable boat’ (RHIB). Een kotter van de Border Force wilde de boot controleren, maar het vaartuig stopte aanvankelijk niet, waarna één van de mannen van de boot sprong en naar het strand zwom.

Zeildoek

De boot werd tot stilstand gedwongen in de buurt van East Benacre Broads in Suffolk, waarna deze in beslag is genomen door de Border Force en doorzocht werd door NCA-officieren. Aan de voorkant van de RHIB werd verborgen onder een zeildoek 350 kilo cocaïne gevonden. Volgens de NCA heeft de partij drugs een straatwaarde van 37 miljoen Britse pond (ruim 43 miljoen euro).

Volgens de Britse autoriteiten was de boot op zee naar een groter schip gevaren waar de partij coke werd overgeladen.

A-klasse

De twee opvarenden zijn opgepakt op verdenking van het importeren van 350 kilo cocaïne. Het gaat om de 55-jarige Bruce K. uit Dereham (Norfolk) en de 31-jarige Nederlands-Turkse Ferhat G.. Laatstgenoemde is ook actief als kickbokser. Hij vocht tussen 2010 en 2015 meerdere professionele kickbokswedstrijden in de C-klasse, B-klasse en A-klasse.

Langer vast

Ferhat G. verscheen vandaag voor de rechtbank in Norwich. Medeverdachte Bruce K. verscheen gisteren voor dezelfde Norwich Magistrates Court. De rechtbank besloot dat beide mannen in voorlopige hechtenis blijven tot de volgende zitting op 23 juli.