Nederlandse leider drugsnetwerk (34) in Duitsland opgepakt

De politie van Münster (D) heeft een 34-jarige Nederlander gearresteerd die wordt gezien als de leider van een internationale drugsbende. Ook acht mannen en vier vrouwen die als drugskoeriers zouden hebben gefungeerd, zijn opgepakt. Het netwerk wordt ervan verdacht jarenlang op grote schaal drugs te hebben gesmokkeld naar Duitsland en Denemarken.

Gronau

Het onderzoek naar de 34-jarige Nederlander begon na de arrestatie van een 25-jarige Nederlander die in Gronau woonde. Deze 25-jarige man werd in februari 2023 opgepakt door de politie in Münster wegens drugshandel. Hij werd in januari 2024 door de regionale rechtbank van Münster veroordeeld tot negen jaar en negen maanden cel wegens drugstransporten van ruim een ton in totaal, voornamelijk amfetamine en cocaïne.

De klanten bevonden zich in heel Duitsland en in andere Europese landen.

Amfetamine

In het vervolgonderzoek kwamen de Duitse autoriteiten uit bij de 34-jarige Nederlander die in een villa in Gronau woonde. Uit samenwerking met de Nederlandse politie bleek dat hij werd verdacht als geldschieter te fungeren van internationale drugssmokkelaars. Sinds 2020 zou hij meerdere keren per maand partijen amfetamine hebben geleverd aan verschillende afnemers in Denemarken en Duitsland. Dat gebeurde in speciaal geprepareerde smokkelwagens.

Arrestatie

Op 24 februari werd de 34-jarige Nederlander op de luchthaven van Düsseldorf gearresteerd nadat hij terugkeerde van een vakantie in Dubai. Rechercheurs doorzochten vervolgens zijn villa in Gronau. Naast een horloge ter waarde van ongeveer 43.000 euro, dat de man droeg bij zijn arrestatie, werden een groot aantal dure sieraden en twee auto’s in beslag genomen. Ook zijn villa in Gronau met een waarde van circa 750.000 euro en diverse bankrekeningen werden in beslag genomen.

Begin augustus begint het strafproces tegen de Nederlander bij de regionale rechtbank van Münster.

Drugskoeriers

Het uitgebreide onderzoek leidde tevens tot de arrestatie van acht andere mannen en vier vrouwen die als drugskoeriers voor de groep werkten. Zij werden opgepakt in Nederland, Faro (Portugal) en Duitsland. Vorige maand zijn meerdere koeriers uit Nederland overgeleverd aan Duitsland.

Onder de arrestanten is een 64-jarige Duitser uit Freren, die grote hoeveelheden amfetamine in zijn camper vervoerde. De regionale rechtbank van Münster heeft de man al veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.