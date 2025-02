Nederlandse leider stormrambende ontsnapt uit Oostenrijkse gevangenis

De Nederlander wist vanmorgen om 08.00 te ontsnappen uit de gevangenis in Wiener Neustadt in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, in het oosten van het land.

Gepland

Oostenrijkse media schrijven dat de directie van de bewuste gevangenis er vanuit gaat dat de ontsnapping lang van tevoren was gepland. Enkele dagen geleden zou de gedetineerde zich op eigen verzoek hebben laten overbrengen naar de afdeling waaruit hij nu wist te ontsnappen. De ramen daar hebben geen tralies vanwege monumentenzorg, maar zijn meestal alleen op slot.

Klopjacht

De Nederlander zou na zijn ontsnapping richting een nabijgelegen treinstation zijn gerend en de trein hebben genomen. Hij is sindsdien spoorloos. Dertien politie-eenheden zijn met man en macht naar de man op zoek. Ook speurhonden zijn ingezet.

Overvallen

De 29-jarige Nederlander wordt gezien als de hoofddader van een stormrambende, die in 2023 verschillende spectaculaire overvallen pleegde op verschillende juweliers in Oostenrijk. Bij een juwelier in Vösendorf werd in mei 2023 voor zo’n 150.000 euro aan sieraden gestolen. Bij een juwelier in het Weense Donauzentrum in juni 2023 was de buit ruim 180.000 euro aan sieraden.

Met gestolen vluchtauto’s ramden de daders de puien van juweliers. De auto’s werden naderhand in brand gestoken. Ook bliezen ze een geldautomaat op in Markgrafneusiedl (district Gänserndorf) waarbij de schade maar liefst 500.000 euro was.

Negen jaar cel

Drie Nederlanders en een Bulgaar zijn in oktober 2023 veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 maanden tot negen jaar. De voortvluchtige Nederlander die vanmorgen ontsnapte uit de gevangenis in Wiener Neustadt kreeg de hoogste straf.

Eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de gevangenis Wiener Neustadt in het nieuws komt. Vier jaar geleden brak er een schandaal uit toen gevangenen een wild feest hielden met alcohol en dit bijna een uur lang live streamden op sociale media.