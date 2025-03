‘Nederlandse ondernemers vast in Dubai | Mogelijk om drugs’

Luxury streetwear De Telegraaf zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van de arrestatie op de hoogte zijn. In Dubai heeft het Criminal Investigation Department (CID) op vragen van de krant geen antwoord gegeven.

Op zijn website legt Samuel Onuha uit dat hij mulitmiljonair is van eenvoudige afkomst is. Hij zegt zijn fortuin te hebben vergaard met kledingmerk Icon Amsterdam, luxury streatwear. ’

Hij zou veel kleding hebben verkocht aan kickbokser Rico Verhoeven. Samen met zijn broertje woonde hij sinds enige tijd deels in Amsterdam en in Dubai.

Wieringen

Op sociale media is te volgen hoe de twee kennelijk zo ruim in het geld zitten dat er voor honderdduizenden per week wordt gespendeerd.

In video’s hebben de broers geclaimd soms ‘meerdere miljoenen ter week’ om te zetten. Ook toonden ze zich met een Lamborghini Huracan Performante Spyder.

de twee zijn opgegroeid in het Noord-Hollandse Wieringen, als zoons van een burgemeester en een Nigeriaanse vader. Hij bouwde een website, en probeerde goedkoop ingekochte spullen uit China met winst te verkopen.