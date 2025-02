Nederlandse plofkraakverdachte uitgeleverd aan Duitsland

(Beeld: Gießener Allgemeine)



Bij de plofkraak van ruim twee jaar geleden werd rond 02.00 ’s nachts door een explosie grote materiële schade van rond de 100.000 euro toegebracht bij de pinautomaat. Doordat de daders de geldcassettes niet konden verwijderen was er geen buit. Omliggende voertuigen werden geraakt door rondvliegend puin. Niemand raakte gewond.

Arrestatiebevel

De plofkrakers sloegen op de vlucht in een auto. Een van de vermeende daders, een 38-jarige Nederlander, werd op 24 januari in Nederland gearresteerd en na enkele dagen uitgeleverd aan de Duitse autoriteiten. Er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Dit meldt de Essische staatsrecherche in een gezamenlijk persbericht met het Openbaar Ministerie van Frankfurt.



De Nederlander werd op woensdag 29 januari voorgeleid aan de magistraat van de arrondissementsrechtbank van Kleef, die hem het arrestatiebevel meedeelde. De verdachte zit langer vast.

Mislukte poging

In 2021 wist de politie in Alten-Buseck een plofkraak op een geldautomaat te verijdelen. Malik P. (28), een van de Nederlandse medeplichtigen, werd in november 2024 door de regionale rechtbank van Giessen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor de mislukte plofkraak in Alten-Buseck en een geslaagde plofkraak in Goldbach.