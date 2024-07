Nederlandse plofkrakers in Duitsland veroordeeld

Connect on Linked in

De regionale rechtbank van Bamberg heeft vijftien Nederlandse plofkrakers veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van een jaar tot negen maanden voorwaardelijk en vijf jaar en elf maanden. Ze hebben verspreid door heel Duitsland dertig geldautomaten opgeblazen.

2021 tot 2023

De verdachten zijn tussen de 23 en 43 jaar en vooral afkomstig uit de regio Utrecht en Amsterdam.

De aanslagen zijn gepleegd in de jaren 2021 tot 2023, vooral in de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg. Er is ruim 3,3 miljoen euro aan buit weggehaald. De schade door de explosies bedroeg ruim 5,5 miljoen euro.

Volgens de Duitse justitie was de eerste plofkraak in Baden-Württemberg, op 10 november 2021 in Wolpertshausen. De laatste was in 2023.

Andere plofkraken werden gepleegd in Aalen, Heidelberg-Rohrbach, Mannheim-Feudenheim, Möckmühl-Züttlingen, Bad Rappenau-Bonfeld, Gerlingen, en Bretzfeld-Schwabbach.

RS6

De bende opereerde vanuit Nederland in wisselende samenstelling, altijd met een Audi RS6 van 600 pk als vluchtvoertuig.

Het proces was vanwege de omvang verplaatst naar een sporthal van de federale politie.

De rechtbank had vóór de uitspraak een akkoord bereikt met 14 van de 16 verdachten over een deal. Ze legden uitvoerig verklaringen af en in ruil daarvoor stelde de rechtbank, in overleg met de officier van justitie en de verdediging, een matige straf op.

Hierdoor is het proces aanzienlijk bekort.