Nederlandse plofkrakers: nu ook in Oostenrijk

Nederlandse plofkrakers waren enig jaren geleden in Duitsland eerst actief in de grensgebieden, zoals de deelstaat Nordrhein-Wesfalen. Later trokken ze dieper Duitsland in. Nu is er door Nederlanders een plofkraak gepleegd in Oostenrijk. Over de grens, in Tsjechië, is een Nederlander gearresteerd.

Niet ver van Tsjechië

Op 14 juli en op 16 juli waren er plofkraken in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, in Drosendorf en in Schrattenberg, niet ver van de grens met Tsjechië.

In Drosendorf waren in de nacht van 13 op 14 juli twee banken doelwit, beide pogingen mislukten. Bij de Raiffeisenbank werd een geldautomaat opgeblazen, maar de daders vertrokken zonder buit.

Bij de Sparkasse in Drosendorf verraste een getuige de daders en de daders sloegen op de vlucht.

Volgens de politie schoot een getuige daarbij in de lucht.

Grote schade

In Schrattenberg is in de nacht van 16 juli een ontploffing bij een bank geweest. Er was grote schade en de daders wisten met 150.000 euro weg te komen.

Volgens de politie vluchtten de daders over de Tsjechische grens, slechts 2 kilometer verderop. Ze reden in een zwarte VW Golf met Duitse nummerplaten, met een vermogen van meer dan 300 pk.

Dat voertuig werd 330 kilometer verderop in de stad Sušice in het district Klatovy gevonden door de Tsjechische politie.

“Hollandse linde”

Een helikopter en speciale politie-eenheden werden ingezet om te zoeken naar de plofkrakers, aldus verschillende media. Niet lang daarna is een Nederlander van 32 jaar gearresteerd op een boerderij in het gehucht Krotějov, nog eens 30 kilometer verderop.

Krotějov ligt ook niet ver van de Duitse grens en heeft 26 inwoners. Het staat bekend om de aanwezigheid van een zeer dikke en oude boom, de “Hollandse linde”.

Vier Nederlanders

De politie gaat ervan uit dat er vier Nederlanders deel hebben genomen aan de (poging tot) plofkraken. De Nederlanders hebben waarschijnlijk in Krotějov gelogeerd bij een familielid, die daar woont. In het dorp werd een explosie gemeld, waarschijnlijk is op de boerderij geoefend.

De gearresteerde verdachte is door de rechtbank in Pilsen in voorlopige hechtenis gesteld. Oostenrijk wil zijn overlevering vragen.

De drie andere verdachten zijn spoorloos.