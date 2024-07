‘Nederlandse plofkrakers sluiten deal met Duitse justitie’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een groep in Duitsland aangehouden plofkrakers uit Nederland heeft een deal met de Duitse justitie gesloten. Dertien van de zestien verdachten hebben in ruil voor bekentenissen afspraken gemaakt over onder- en bovengrenzen van de straffen. Dit bericht RTV Utrecht.

Beeld: plofkraak in Duitsland (foto ter illustratie)

Deal

De rechtbank in Bamberg kondigde de deal aan, waarmee het proces waarschijnlijk veel korter kan gaan duren. De uitspraak in de zaak stond gepland in januari 2026, maar door deze deal kan het veel sneller gaan.

De rechtbank gaat ervan uit dat er nu nog maar drie getuigen gehoord hoeven worden en DNA-onderzoek moet worden gedaan. Daarmee wordt een groot gedeelte van de oorspronkelijke planning overgeslagen en kan woensdag het pleiten al van start gaan.

Megaproces in sporthal

Het is de grootste plofkraakzaak in Duitsland ooit. Zestien verdachten die met name uit Utrecht komen, worden verdacht van het plegen van tientallen ‘automatenknacker’.

‘Duitsland moest wennen aan de aantallen, het geweld en de brutaliteit van de zaken. In de rechtszaal van Bamberg was geen plek voor zoveel verdachten, advocaten, bezoekers, tolken en pers’, aldus RTV Utrecht. Daarom is speciaal voor deze zaak een sporthal omgebouwd tot een rechtszaal die zwaar wordt beveiligd.

Minder beveiligd

De mannen pleegden voornamelijk plofkraken bij pinautomaten in dorpen in het buitengebied. Pinautomaten zijn in Duitsland minder goed beveiligd dan in Nederland, waardoor plofkraakbendes hun aandacht de afgelopen jaren naar de oosterburen hebben verlegd. Er zijn daar ook relatief meer automaten, omdat Duitsers nog volop contant betalen. De automaten zitten daardoor bovendien ook nog voller.