Nederlandse plofkrakers uitgeleverd aan België

Twee Nederlanders zijn opgepakt op verdenking van twee plofkraken in Zaventem en Dilbeek begin 2020. Het bewijs komt uit dna-onderzoek. De verdachten worden uitgeleverd aan België. De plofkraken vonden plaats bij filialen van Bpost. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

350.000 euro buit

De eerste geldautomaat werd op 14 januari om 04.30 ’s nachts in Zaventem opgeblazen. Op camerabeelden was te zien hoe de plofkrakers met een buit van in totaal 350.000 euro vertrokken. Het geld zou vermoedelijk onbruikbaar zijn gemaakt door een veiligheidssysteem van ontplofte inktcassettes.

De tweede plofkraak op 6 februari 2020 was opnieuw in de buurt van Brussel. Buurtbewoners van het postkantoor in Dilbeek werden toen wederom rond 04.30 opgeschrikt door een enorme knal, sommigen dachten zelfs aan een aanslag.

Grote schade

De twee verdachten werden na dna-onderzoek opgepakt in Nederland aan de hand van sporen en achtergelaten voorwerpen. Een getuige zag een bestuurder in een auto met de twee verdachten wegrijden. De plofkraken veroorzaakten flinke schade en beide postkantoren waren lange tijd gesloten. De ontploffingen vonden plaats in een periode dat België geplaagd werd door plofkraken, in voornamelijk de grensstreek rond Antwerpen en Limburg.

De Nederlanders zijn op verzoek van een Belgische onderzoeksrechter gearresteerd op grond van een Europees aanhoudingsbevel.