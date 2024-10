Nederlandse politie haalt ‘infostealers’ uit de lucht

Tip Aanleiding van het onderzoek was een tip van een Nederlands beveiligingsbedrijf over zogenaamde malware, laat de politie dinsdag weten. Het onderzoek werd onder leiding van het Openbaar Ministerie in Limburg ruim een jaar geleden opgestart. Door dit onderzoek kreeg het Limburgse Team Cybercrime zicht op de technische infrastructuur van de infostealers, de gebruikte communicatiekanalen en het volledige gebruikersbestand.

‘Met gebruikmaking van de hackbevoegdheid is de politie met een technisch hoogstandje in staat geweest de infrastructuur van de beide infostealers offline te halen’, stelt de politie in een bericht.

Vanwege de wereldwijde verspreiding van de malware werden internationaal de krachten gebundeld. Hierin werken de autoriteiten van Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal en Australië.

Stelen

Een infostealer is een vorm van malware die ontwikkeld is om gegevens van computers van slachtoffers te stelen. Via onder andere downloads van software uit onbetrouwbare bronnen worden slachtoffers besmet. Vervolgens worden ongemerkt gevoelige gegevens zoals inloggegevens, financiële informatie, e-mails en systeeminformatie van de computer van het slachtoffer gestolen en doorgestuurd naar de crimineel.

De buitgemaakte gegevens kunnen door de criminelen verkocht worden of gebruikt worden voor onder andere identiteitsdiefstal, financiële fraude en ransomware. Ransomware is een virus dat je computer of bestanden blokkeert totdat je betaalt om deze terug te krijgen.

In beeld

RedLine en META behoren tot de meest bekende infostealers wereldwijd met miljoenen slachtoffers en ze zijn al jaren actief. In het onderzoek zijn duizenden afnemers van deze dienst in beeld gekomen die op hun beurt zelfstandig slachtoffers hebben gemaakt. De buitgemaakte data wordt verhandeld of rechtstreeks misbruikt bij het plegen van andere cybercriminaliteit, zoals hacking of diefstal van data of cryptovaluta.

Justitie in de Verenigde Staten heeft één beheerder in staat van beschuldiging gesteld. Door de Belgische politie zijn twee personen aangehouden. Een persoon is inmiddels weer in vrijheid gesteld, de andere persoon zit nog vast. Dit gaat om een afnemer van de infostealer. Ook heeft een doorzoeking plaatsgevonden in zijn woning. De daar in beslag genomen data worden onderzocht.

Uit de lucht

Er zijn ook meerdere Telegram accounts uit de lucht gehaald. De infostealers RedLine en META werden via deze groepen aangeboden aan de afnemers. Het offline halen van deze groepen heeft gemaakt dat de verkoop van de stealers RedLine en META is platgelegd, stelt de politie.

Offline

De politie heeft ook de infrastructuur van de beide infostealers offline gehaald. Hierdoor functioneert de malware niet meer en is het niet mogelijk om nieuwe data van (geïnfecteerde) slachtoffers te stelen. De politie: ‘Op basis van het ingenomen klantenbestand vindt vervolgonderzoek naar de afnemers van deze dienst plaats. Daarnaast is er direct naar deze criminelen gecommuniceerd over deze actie, waarbij de mogelijkheid is geboden om contact op te nemen met de politie voor het delen van informatie.’