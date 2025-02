25 februari 2025

Nederlandse recherche ‘onderschepte’ zelf Sky ECC-data | Staat in Frans proces-verbaal

De Nederlandse politie heeft ook zelf chats van Sky ECC gekraakt en leesbaar gemaakt, dat is dus niet alleen in Frankrijk gebeurd. In een proces-verbaal dat in Frankrijk is opgemaakt, dat Crimesite heeft ingezien, staat zonder omhaal dat ‘Nederlanders’ Sky-data ‘onderschepten’. Dat is weer een nieuwe onthulling in het Sky-dossier, en ook een belangrijke.