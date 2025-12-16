16 december 2025
Nederlandse verdachte jaagt op door Spaanse griffier ‘geplunderde’ cryptowallet (UPDATE)
Het provinciale gerechtshof in het Spaanse Málaga heeft vorige maand beslist dat een Nederlandse verdachte in Spanje kan gaan procederen om te proberen geld uit zijn door een corrupte Spaanse griffier leeggehaalde cryptowallet. De rechter besloot dat de man zich in Spanje mag voegen als benadeelde partij in het onderzoek naar de griffier. Dat bleek maandag op een zitting voor de rechtbank in Arnhem.