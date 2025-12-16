 Meteen naar de content
16 december 2025

Nederlandse verdachte jaagt op door Spaanse griffier ‘geplunderde’ cryptowallet (UPDATE)

Het provinciale gerechtshof in het Spaanse Málaga heeft vorige maand beslist dat een Nederlandse verdachte in Spanje kan gaan procederen om te proberen geld uit zijn door een corrupte Spaanse griffier leeggehaalde cryptowallet. De rechter besloot dat de man zich in Spanje mag voegen als benadeelde partij in het onderzoek naar de griffier. Dat bleek maandag op een zitting voor de rechtbank in Arnhem.

Plus

Arnhem

De Nederlander N. K. is verdachte van oplichting bij een OTC-deal met cryptovaluta. Bij een over the counter wissel ter waarde van 17 miljoen euro zou hij een partij hebben benadeeld, en van het witwassen van 42 miljoen euro. Het strafproces zal nog zeker een jaar duren, omdat er allerlei getuigen moeten worden gehoord, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. De voorlopige hechtenis van K. is maandag geschorst.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.