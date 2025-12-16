Nederlandse verdachte jaagt op door Spaanse griffier ‘geplunderde’ cryptowallet (UPDATE)

Arnhem

De Nederlander N. K. is verdachte van oplichting bij een OTC-deal met cryptovaluta. Bij een over the counter wissel ter waarde van 17 miljoen euro zou hij een partij hebben benadeeld, en van het witwassen van 42 miljoen euro. Het strafproces zal nog zeker een jaar duren, omdat er allerlei getuigen moeten worden gehoord, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. De voorlopige hechtenis van K. is maandag geschorst.