Nederlandse vrouw (33) riskeert levenslang na vondst 15 kilo ketamine in bagage op luchthaven Hong Kong

Amsterdam Het Hong Kong Customs and Excise Department meldt in een persbericht dat de 33-jarige vrouwelijke passagier op dinsdag 18 maart in Hong Kong aankwam vanuit Amsterdam, na een tussenstop in Istanbul. Tijdens de douanecontrole werd in haar koffer 15 kilo ketamine aangetroffen met een geschatte marktwaarde van ongeveer 6,5 miljoen euro.

De vrouw werd vervolgens gearresteerd op beschuldiging van de handel in een gevaarlijke drug. Ze is donderdag voorgeleid aan de rechtbank in West Kowloon.

De maximale straf in China bij een veroordeling is een boete van ongeveer 4,6 miljoen euro en een levenslange gevangenisstraf.

Eerdere vondst

Een dag eerder, op maandag 17 maart werd op de luchthaven van Hong Kong in een grafietoven ook al 25 kilo ketamine gevonden die vanuit Nederland kwam. De douane vond de drugs in een luchtvrachtzending.