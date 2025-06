‘Neef Taghi in Zuid-Spanje opgepakt, gelinkt aan internationaal drugsonderzoek’

(Foto: de politie viel vorige week in het drugsonderzoek ook binnen in Gorinchem / Beeld: JBMedia)

De arrestatie maakt onderdeel uit van een langlopend onderzoek naar een drugsnetwerk in de Betuwe. Vorige week wist de neef van Taghi nog aan een arrestatie te ontkomen. Op dinsdagochtend 17 juni viel de politie binnen op tien verschillende locaties in Nederland in een onderzoek naar grootschalige handel in drugs. Doelwit waren zes woningen in Geldermalsen, twee woningen in Deil en een woning in Meteren en Gorinchem.

Er werden twee verdachten opgepakt: een 21-jarige en een 22-jarige man uit Geldermalsen. Een van de invallen was in de woning van een familielid van Ridouan Taghi, aldus een bron dicht bij het onderzoek. Het familielid van Taghi werd niet opgepakt.

Tijdens de actie zijn drugs, contant geld, tokens van cryptovaluta en meerdere auto’s in beslag genomen. De organisatie verhandelde onder meer synthetische drugs die populair zijn onder jonge gebruikers.

Bevrijding

Volgens bronnen van het AD is de in Zuid-Spanje aangehouden verdachte Firass Taghi. In 2020 startte de politie Oost-Nederland een onderzoek naar Firass en zijn broer. Dat gebeurt nadat er een tip binnenkomt uit het criminele milieu dat de broers mensen benaderen om Ridouan Taghi te bevrijden.

Witwassen

In 2021 wordt Firass Taghi opgepakt voor witwassen als er 8000 euro cash geld bij hem wordt aangetroffen. Tijdens het politieverhoor wordt hij bijgestaan door de dan nog niet opgepakte Youssef Taghi, een andere neef van Ridouan, die later veroordeeld wordt tot 5,5 jaar cel.

Sky ECC

Firass Taghi wordt verdacht van drugshandel. Het onderzoek naar de Betuwse drugsbende werd opgestart dankzij onder andere ontsleutelde berichten die zijn gestuurd via de cryptocommunicatiedienst Sky ECC. De criminele organisatie wordt onder andere gelinkt aan de “El Chapo” van Tricht. Deze 34-jarige man, die vorig jaar werd opgepakt in Düsseldorf, wordt gezien als een grote speler in de internationale drugshandel.