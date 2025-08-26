‘Neef van voortvluchtige drugsbaron: twee jaar cel voor pakjes dealen’

“Appie” Binnen het Schiedamse drugsmilieu stond G. jarenlang bekend onder de bijnaam “Appie”. Voor gebruikers was hij eenvoudig te bereiken, maar voor politie en justitie bleef hij lang buiten beeld. Dat veranderde na meerdere anonieme tips, waarna de recherche hem in de gaten kreeg.

Uit tapgesprekken bleek dat G. twee telefoonnummers gebruikte waarop klanten hun bestellingen plaatsten. Vervolgens liet hij koeriers de drugs bezorgen. Op drukke dagen kwamen er volgens de politie honderden telefoontjes en berichten binnen, soms oplopend tot wel negenhonderd.

2002-2024

Vaste klanten verklaarden dat zij al vijftien jaar bij G. hun drugs bestelden. De rechtbank achtte die verklaringen, samen met het overige bewijs, voldoende om hem schuldig te bevinden aan handel in harddrugs in de periode van 2002 tot eind 2024.

Het Openbaar Ministerie had veertig maanden cel geëist, maar de rechtbank legde een lagere straf op. Daarbij verwees zij naar de straffen die doorgaans in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Tijdens de zitting betuigde Recep G. spijt. Hij verklaarde dat hij zijn familie en gezin in de problemen heeft gebracht en dat hij zijn leven wil beteren: ‘Het is genoeg geweest. Ik heb mijn lesje geleerd.’

Çetin G.

Çetin G. zat enige tijd vast in een grote strafzaak in Turkije, maar werd in 2024 vrijgesproken. Hij werd in 2016 in Nederland veroordeeld voor grote transporten van cocaïne, maar week uit naar Turkije nadat hij zijn enkelband doorknipte.

In het verleden zijn vier zussen en een zoon van Çetin G. ook verdachte geweest in onderzoeken naar hun broer en vader.