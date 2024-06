‘Neergeschoten curator stelt Staat aansprakeljk voor schade’

Print This Post

Justitie oordeelde dat de in 2019 neergeschoten advocaat-curator Philippe Schol niet hoefde te worden beveiligd, terwijl er wel degelijk indicaties waren dat hij serieus gevaar liep. Dat was in het kader van zijn werk als curator bij een faillissement. Schol heeft nu de Staat gedaagd om een schadevergoeding te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en NRC.

Pijn

Schol is nog altijd niet in staat volledig te werken als gevolg van de aanslag met een vuurwapen vanuit een passerende auto op 6 november 2019 in Gronau (D).

Schol onderhandelt al jaren zonder resultaat met de Nederlandse staat over een schadevergoeding. Nu stapt hij naar de rechter.

Eigenlijk kan Schol maar een paar minuten stilzitten, door constante pijn is hij na een paar uur werken kapot. Schol is inmiddels voor twee derde afgekeurd. Hij werkt wat meer om pensioen op te bouwen.

Bedreigingen

Bij een van zijn zaken stuitte hij in 2019 op frauduleuze handelingen van een sportschoolhouder en het mogelijke witwassen van drugsgeld. Daarna begonnen er bedreigingen binnen te komen.

De politie in Nederland en Duitsland waren op de hoogte van de dreiging. Schol beschikt over twee documenten hierover van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie.

Later hoort Schol van een contact bij het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland dat er bij hem sprake is van dreigingsniveau 3 (uit 5).

De advocaat vindt dat de Staat medeverantwoordelijk is voor de aanslag op zijn leven omdat hij als curator voor de Staat aan het werk was. En dus dat de Staat ook aansprakelijk is voor zijn schade.

Er zijn twee verdachten veroordeeld voor het uitvoeren van de mislukte aanslag. De sportschoolhouder is tot dusver niet voor de rechter gebracht op verdenking van betrokkenheid hierbij.

