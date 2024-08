‘Neergeschoten man in Boekelo is omstreden schade-expert Jeroen B.’ (UPDATE)

Connect on Linked in

In Boekelo is dinsdagochtend rond 08.30 een man neergeschoten. Het slachtoffer is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bronnen is het slachtoffer de omstreden Twentse schade-expert Jeroen B. (49). De politie heeft een 41-jarige man uit Borne aangehouden als verdachte.

Rijdende auto

Na de melding van een schietpartij aan de Boekelose Stoomblekerij in Boekelo kwamen meerdere eenheden ter plaatse. Buurtbewoners zeggen tegen Tubantia dat er vanuit een rijdende auto zou zijn geschoten. Het slachtoffer zou daarbij in de rug zijn getroffen en met een ambulance zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie heeft de omgeving rond de plaats delict afgezet voor buurt- en sporenonderzoek.

Tientallen gedupeerden

Tubantia schrijft dat het slachtoffer de in opspraak geraakte schade-expert en aannemer Jeroen B. (49) is, die in de Boekelose Stoomblekerij woont. B. raakte jaren geleden al in opspraak vanwege de manier waarop hij als contra-expert te werk ging, bij branden. Tientallen mensen zouden door hem zijn gedupeerd nadat B. bij verzekeraars facturen indiende voor werkzaamheden die nooit zijn verricht.

Jeroen B. werd meerdere keren veroordeeld voor valsheid in geschrifte.

Fraude

De verzekeringsmaatschappijen van Nationale Nederlanden en ABN Amro beschuldigen de Twentse schade-expert van fraude. Ze sleepten hem in 2022 voor de rechter en eisten 60.000 euro van hem terug. Uiteindelijk werd er een schikking getroffen, waarvan de inhoud onduidelijk bleef.

Grootschalig witwassen

RTV Oost schrijft dat B. vorige maand nog voor de rechtbank stond op verdenking van het grootschalig witwassen door middel van onder andere goud en andere edelmetalen. Volgens het OM hebben B. en zijn kompanen op die manier miljoenen euro’s witgewassen.

Arrestatie

Er is inmiddels een verdachte voor de schietpartij in Boekelo opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Borne. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt verder onderzocht.

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die over camerabeelden beschikken. Over een aanleiding en motief voor de aanslag is nog weinig bekend.