Neergeschoten man in Rotterdam is nog aanspreekbaar

Bij een schietpartij in Rotterdam is zaterdagochtend een man neergeschoten. Hij is daarop naar het ziekenhuis gebracht, terwijl hij nog aanspreekbaar was. Er is niemand aangehouden.

Beeld: de plaats delict aan de Tolhuislaan in Rotterdam (foto Media-TV)

Geschoten

Dit meldt de politie in Rotterdam. Rond 4.30, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werd er geschoten op de Tolhuislaan, op Katendrecht. Hierbij werd een 45-jarige Rotterdammer geraakt. De man werd in eerste instantie door toegesnelde politiemensen geholpen, waarna de ambulance het overnam.

Geraakt

De politie heeft na de schietpartij geen verdachten kunnen aanhouden, laat ze weten. Het slachtoffer zou meerdere keren zijn geraakt, geven getuigen aan. Een bron ter plekke meldt dat er op de plaats van het delict negen pionnen zijn neergezet door de politie, wat zou wijzen op de vondst van een aantal hulzen.

Afrekening

De schietpartij was tegenover een café waar in 2018 een man werd doodgeschoten. Dat was op de Rechthuislaan. Daarbij kwam in oktober de 32-jarige Dairon Albert om het leven. Dat ging om een geplande afrekening die uitmondde in een vergismoord.