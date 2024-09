Neergeschoten tiener krijgt jeugddetentie voor voorbereiden liquidatie

Laatste Nieuws Etnastraat foto copyright Michel van Bergen

Beeld: de politie op de plaats delict aan de Etnastraat in Amsterdam-Osdorp (foto Michel van Bergen)

In de nacht van 11 op 12 oktober 2023 vond aan de Lutkemeerweg in Amsterdam-Osdorp een schietpartij plaats waarbij de 18-jarige Jamario Schippers om het leven kwam en de destijds 17-jarige Amsterdammer zwaargewond raakte. De politie hield enkele weken later de man aan die ervan verdacht wordt de schutter te zijn geweest.

Doelwit

Uit politieonderzoek is gebleken dat eind september 2023 door een aantal personen, waaronder de destijds 17-jarige Amsterdammer “Yani”, een liquidatie werd voorbereid. Het beoogde doelwit, volgens Het Parool de Amsterdamse crimineel Issam B. (36), werd op 1 oktober door de politie gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was. Hij sloeg vervolgens op de vlucht naar het buitenland, waardoor de liquidatie mislukte.

Getipt

Uit politieonderzoek is duidelijk geworden dat de schietpartij in oktober waarschijnlijk voort vloeide uit het vermoeden van de schutter dat de doodgeschoten Jamario Schippers het doelwit zou hebben gewaarschuwd. Schippers zou onbedoeld bij het liquidatieplan betrokken zijn geraakt en zijn voormalige buurman Issam B. hebben willen waarschuwen.

Gespot

Uit afgeluisterde gesprekken en onderzoek van telefoons zou volgens justitie blijken dat de inmiddels 20-jarige Enrico B. samen met Yani eind september 2023 meerdere malen in en bij een café heeft geobserveerd, waar het beoogde doelwit Issam B. geregeld kwam. Zodra hij het doelwit had gespot zou hij medeverdachte Andrew K. (23) waarschuwen die Issam B. moest liquideren.

De drie zouden de moordopdracht gezamenlijk voor 90.000 euro uitvoeren.

De officieren in het requisitoir: ‘Het is uiteindelijk niet gekomen tot het daadwerkelijk om het leven brengen van het doelwit, maar een man die ongewild betrokken is geraakt bij het plan, heeft het wel met z’n leven moeten bekopen.’

Veroordelingen

De rechtbank veroordeelt de 17-jarige Yani tot 430 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Daarnaast gelden er bijzondere voorwaarden en wordt hij onder toezicht gesteld.

De 20-jarige Enrico B. werd in juli al veroordeeld tot een jaar cel en jeugd-tbs. De zaak tegen de 23-jarige Andrew K. die Jamairo Schippers doodschoot, wordt waarschijnlijk begin 2025 inhoudelijk behandeld.

