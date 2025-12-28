Negen doden bij steekpartij in Suriname, dader neergeschoten (UPDATE)

Het drama zou rond 00.23 hebben plaatsgevonden op een adres aan de Hadji Iding Soemitaweg in het district Commewijne in het dorp Meerzorg, ten oosten van Paramaribo. Een man stak met een mes vier van zijn eigen kinderen, een bejaard echtpaar en nog eens drie personen (drie volwassenen en een kind) van een ander gezin dood. Een zesde kind en een volwassene raakten zwaargewond en zijn met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Agenten aangevallen

De politie schoot de dader in zijn benen omdat hij agenten aanviel met een mes. Hij heeft daarbij schotverwondingen opgelopen in zijn benen en is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij onder bewaking van de politie ligt en is aangehouden.



Het zou gaan om een familiedrama. De exacte toedracht is nog onduidelijk.

Waterkant schrijft dat de verdachte de 43-jarige Dennis A. is, vader van vijf kinderen. De relatie tussen hem en zijn vrouw zou onlangs beëindigd zijn. A. zou de laatste tijd steeds agressiever gedrag hebben vertoond en eerder zijn eigen kinderen hebben mishandeld.