Negen jaar cel en tbs voor moord op ex-vriendin in Winsum

Voorbedachte raad De rechtbank leidt uit de resultaten van het politieonderzoek af dat Jamesley S. het vooropgezette plan had om het slachtoffer met een mes op te wachten en haar vervolgens direct te steken. Zo heeft S. vooraf met meerdere mensen besproken dat hij het plan had om zijn ex iets aan te doen. Dit plan heeft hij tot op zekere hoogte ook in Snapchatfilmpjes uitgelegd aan anderen.

Vleesmes

Het plan heeft S. vervolgens precies op de voorgenomen manier uitgevoerd. Hij is naar Winsum vertrokken met een vleesmes, een tas met extra kleding (om zich achteraf te kunnen omkleden) en een integraalhelm en handschoenen. S. wist wanneer zijn ex klaar was met werken en hij heeft haar vervolgens – vlakbij haar huis – opgewacht, waarbij hij de integraalhelm droeg om herkenning te voorkomen. Toen het slachtoffer voorbij kwam fietsen, is hij haar achterna gerend en heeft hij haar in de rug gestoken, waardoor ze is overleden.

Dat Jamesley S. van plan was om alleen met het mes te dreigen en vervolgens in een opwelling heeft gestoken is volgens de rechtbank, mede gelet op de inhoud van de Snapchatfilmpjes, niet aannemelijk geworden.

Hoog herhalingsrisico

De rechtbank legt, conform het advies van de deskundigen, tbs met dwangverpleging op. Bij S. was ten tijde van het plegen van het feit sprake van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens. De deskundigen achten, met name binnen intieme relaties, het risico op recidive van gewelddadig gedrag hoog.

Daarnaast legt de rechtbank een gevangenisstraf van negen jaar op.

‘Verdachte heeft met zijn handelen niet alleen het meest fundamentele recht, het recht op leven, aan het slachtoffer ontnomen, ook heeft hij onherstelbaar leed toegebracht aan haar nabestaanden’, aldus de rechtbank. ‘Daarnaast heeft de dood van het slachtoffer, een jong meisje dat midden in het leven stond en nog een hele toekomst voor zich had, een grote schok en gevoelens van verdriet en verontwaardiging veroorzaakt in het dorp Winsum en omgeving.’

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank legt een lagere straf op dan de twaalf jaar gevangenisstraf die is geëist door de officier van justitie. De rechtbank heeft in strafmatigende zin rekening gehouden met de jonge leeftijd van S., het feit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en dat aan hem een tbs-maatregel zal worden opgelegd die naar verwachting aanzienlijke tijd zal duren.

Zie hier het vonnis.