Belgische ex-advocaat gearresteerd in groot onderzoek naar cocaïnehandel (UPDATE)

(Beeld uit archief)

Heist-op-den-Berg

Er zijn drie doorzoekingen geweest in Mortsel, en verder in Antwerpen, Heist-op-den-Berg, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Vilvoorde. Uiteindelijk zijn er door de onderzoeksrechter bij de rechtbank in Dendermonde drie in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en van drugshandel.

Tweede reeks

Maandag was er een tweede reeks huiszoekingen in Temse, Nijlen, Stabroek, Beveren, Hoogstraten en Moerbeke. Daarbij zijn vijf mensen meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of hij een aanhoudingsbevel tegen hen zal uitvaardigen. Pol Vandemeulebroucke is in deze ronde opgepakt.

Flor Bressers

Pol Vandemeulebroucke was ooit één van de vooraanstaande strafpleiters in Antwerpen Hij liet zich in februari 2022 schrappen als advocaat bij de balie van Antwerpen na een veroordeling tot twaalf maanden cel voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou te dicht hebben gestaan bij een cliënt uit het drugsmilieu die hij verdedigde.

Later dat jaar werd hij nog eens tot drie jaar cel veroordeeld in een ander drugsdossier. Maar die zaak ging in 2023 van tafel omdat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk werd verklaard. De politie had gesprekken tussen de advocaat en een cliënt afgeluisterd.

Vandemeulebroucke is ook nog een van de verdachten in het lopende strafproces rond zijn vroegere cliënt Flor Bressers en het waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem, over de smokkel van 16 ton cocaïne.

De ex-advocaat was al eerder een keer geschrapt van het tableau, maar keerde in 2018 weer terug.