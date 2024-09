‘Nepagenten ripten cocaïne uit netwerk Taghi’

Connect on Linked in

Nepagenten zouden voor miljoenen aan cocaïne hebben gestolen van handelaren uit de groep rond Ridouan Taghi, aldus de Gazet van Antwerpen. De krant schrijft dat er een onderzoek van het Antwerpse parket gaande is naar een bende nepagenten die grote drugsladingen steelt van andere criminele organisaties.

1400 kilo

Twee weken gelden zou in Kemzeke een zending van 1400 kilo van de Taghi-groep zijn geroofd bij een overval.

De cocaïne was van ‘een groep Marokkanen uit Utrecht’ en ‘Serviërs’. De zending zat in een container die eind augustus zou zijn aangekomen op kaai 913 in de Antwerpse haven. Nadat de container werd afgehaald, zette de Oost-Europese chauffeur koers richting het Waasland waar de organisatie de cocaïne zou uitladen in een loods.

Zwaailichten

In Kemzeke, in de buurt van Stekene, werd de vrachtwagen op 29 augustus klemgereden door een snelle auto met blauwe zwaailichten, aldus de Gazet van Antwerpen. Een groep mannen, die er uit zagen als politieagenten, overmeesterden de chauffeur en haalden de sporttassen met cocaïne uit de container.

Een van de investeerders in het transport zou de familie van Ridouan Taghi zijn.

Zotte Hakim

In Antwerpen heeft de politie vijf huiszoekingen gedaan, onder meer in de Zonstraat in Borgerhout. Dat zou een adres zijn van Abdelhakim E.M. (46), alias “Zotte Hakim”.

Bij hem zijn wapens en politie-uniformen gevonden. E.M. is samen met een medeverdachte opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Hakim E. M. (foto) overleefde in 2013 een schietpartij op de Turnhoutsebaan in Antwerpen. Daarvoor is in 2017 een crimineel uit Antwerpen veroordeeld.