Neplimoenen gevuld met coke bestemd voor België gepakt in Dominicaanse Republiek

De innovatieve smokkelpoging werd ontdekt door agenten van het National Directorate for Drug Control (DNCD) van de Dominicaanse Republiek, met steun van het Specialized Security Corps (CESAC) en het Openbaar Ministerie, tijdens routinematige inspecties in de vrachtruimte op de luchthaven.

Röntgenscan

De partij neplimoenen ging eerst door een röntgenscan, waarna een hondeneenheid de zending, die onderweg was naar België, verder onderzocht. Het National Institute of Forensic Sciences (INACIF) bevestigde dat de keramische “limoenen” cocaïne bevatten. In totaal ging het om 162 stuks, met een totaalgewicht van 10 kilo coke.

De autoriteiten hebben de zending getraceerd naar een bedrijf gevestigd in Las Matas de Santa Cruz, Monte Cristi, met als eindbestemming België. De DNCD en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart naar de smokkelpoging, waarbij de nadruk ligt op ‘de veranderende tactieken van internationale drugsnetwerken’.