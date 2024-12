Netwerk ontmanteld dat hasj en coke smokkelde tussen bevroren broccoli van Spanje naar VK (VIDEO)

Het onderzoek naar het netwerk begon medio 2022 dankzij uitwisseling van informatie tussen agenten van de Spaanse Nationale Politie en de Britse National Crime Agency (NCA). Tijdens het onderzoek kwamen de autoriteiten een netwerk op het spoor dat zich toe zou leggen op de smokkel van drugs in partijen bevroren broccoli van Spanje naar het Verenigd Koninkrijk.



Bij invallen en huiszoekingen in twee huizen en in een bedrijfsmagazijn in Guadalajara zijn negen Britten opgepakt. Daarbij is 2.500 kilo hasj en 187 kilo cocaïne in beslag genomen.