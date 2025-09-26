 Meteen naar de content
26 september 2025

Netwerk ontmanteld dat zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel via haven Valencia (VIDEO)

De Spaanse Nationale Politie meldt een criminele organisatie te hebben ontmanteld die zich bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel in de haven van Valencia. Operatie ‘Spider’ heeft geleid tot de arrestatie van 81 verdachten, waaronder leden van een Balkankartel, havenmedewerkers, vrachtwagenchauffeurs en bedrijfseigenaren. Bij invallen in verschillende steden in de provincie Valencia en op Ibiza is ruim 4,5 ton cocaïne, 365.000 euro in contanten, luxegoederen en diverse vuurwapens in beslag genomen.

Het onderzoek, dat begin 2024 van start ging, bracht een criminele organisatie in kaart die actief is als een drugskartel in de haven van Valencia. In de loop van het onderzoek slaagde de Nationale Politie erin om acht “cocaïne-extractieoperaties” te verijdelen.

