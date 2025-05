Netwerken cybercriminelen offline gehaald, 22 Russen op Most Wanted-lijst

Most Wanted-lijst Onder het gezag van de Duitse autoriteiten zijn in het onderzoek Operation Endgame internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 22 verdachten van cybercriminaliteit. Ze komen allemaal uit Rusland en zijn op de Most Wanted-lijst van Europol geplaatst.

Parallel hieraan vaardigden de Amerikaanse opsporingsautoriteiten ook aanklachten uit tegen zeventien verdachten. In het internationale onderzoek is beslag gelegd op de financiële middelen van een verdachte van het ontmantelde botnet Qakbot.

Sleutelrol

Door het oprollen van de servers zijn sinds maandag meerdere botnets neergehaald die een sleutelrol hadden in de wereldwijde cybercriminaliteit. Het gaat om de botnets Bumblebee, Qakbot, Danabot, Hijackloader, Warmcookie, Trickbot en Latrodectus. Ook infostealer Lumma werd deze week offline gehaald, in samenwerking met Microsoft.

Malware

Tijdens de actieweek is omgerekend 3,5 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Sinds het begin van het onderzoek in 2023 is in totaal ter waarde van ruim 21 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen.

Een botnet is een netwerk van met malware geïnfecteerde computers, waarmee cybercriminelen bijvoorbeeld ransomware-aanvallen kunnen uitvoeren.