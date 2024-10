‘New Yorkse gevangenis is hel voor P. Diddy’

Gevecht

In het Metropolitan Detention Centre in New York vonden in de afgelopen zomer twee fatale steekpartijen plaats. In juni werd Uriel Whyte doodgestoken door een andere gevangene. Een maand later stierf Edwin Cordero toen een gevecht uitbrak in de gevangenis. Hij zou ‘het zoveelste slachtoffer zijn van een overvolle, onderbezette en verwaarloosde gevangenis, die de hel op aarde is’, zei zijn advocaat tegen The New York Times.