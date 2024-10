De skinhead Nico Bodemeijer loopt in de nacht van 20 augustus 1983 met zijn vriend Dirk door de Amsterdamse Damstraat, waar op dat moment ook de 15-jarige Antilliaanse Kerwin Duinmeijer met een vriendengroep aanwezig is. Dirk maakt tegenover hen de Hitlergroet, waarna Nico de boel nog zou hebben proberen te sussen. Als Kerwin Nico ‘vuil’ aankijkt, scheldt hij hem voor ‘vuile nikker’ uit. Nico haalt bij een bekende in een nabijgelegen café een mes, en steekt op Kerwin in. Die vraagt aan een taxichauffeur of die hem naar een ziekenhuis wil brengen. De chauffeur weigert dat. Twintig minuten later arriveert er pas een ambulance. Kerwin Duinmeijer sterft aan bloedverlies.