‘Niet is mooier dan het bericht dat hij binnen zit’

Zware zaken Zijn periode stond bol van zware zaken. Denk aan de Coolsingelrellen, de schietpartij in het Erasmus MC, een dodelijke explosie aan de Schammenkamp en meerdere femicides. Ook de steekpartij tijdens een afscheidsmusical in Alblasserdam, waarbij een leraar zwaargewond raakte, liet diepe sporen na.

Doodgereden

Het geweld trof soms ook de politie zelf. In 2021 werd motoragent Arno de Korte (47) doodgereden door een vrachtwagenchauffeur die eerder een agent had aangereden. Westerbeke noemt dat ‘verreweg de meest impactvolle gebeurtenis’ uit zijn tijd. ‘Hij werd vermoord. Hij deed gewoon zijn werk.’

Bang

Huiselijk geweld blijft de meest voorkomende bron van meldingen. ‘Zoveel vrouwen zijn bang voor degene op wie ze ooit verliefd waren,’ zegt Westerbeke. ‘Hoe vaak wij dagelijks met zulke zaken worden geconfronteerd. Het is enorm. En bijzonder ingewikkeld. Wanneer pak je door en houd je iemand aan? Is een locatieverbod voldoende? Worden we het eens met justitie? Collega’s hebben daar buikpijn van. Maar je kunt gewoon niet iedereen opsluiten. Heel vaak als politiemensen de voordeur bij iemand dichttrekken, denken ze: laat het in godsnaam goed gaan.”

Bewapenen

Dagelijks wordt in Rotterdam ook een vuurwapen van straat gehaald. De politiechef waarschuwt vooral voor jongeren die zich steeds zwaarder bewapenen. ‘Explosies, messen, zware wapens. We hebben nog geen goed antwoord op dit wapenbezit.’

Westerbeke wordt bij de politie in Rotterdam opgevolgd door Tolga Koklu (55).