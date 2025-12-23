Nieuw dodelijke aanval op vermeende drugsboot (VIDEO)

Veiligheidskwestie De regering van Donald Trump bestempelt drugscriminelen als een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. In dat kader beschuldigt Washington ook de Venezolaanse president Nicolás Maduro ervan leiding te geven aan het zogeheten Cartel de los Soles, dat in de Verenigde Staten is aangemerkt als terroristische organisatie. Op Maduro staat in de VS een beloning van 50 miljoen dollar.

Southern Command

Volgens het Southern Command is de aanval uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. De Amerikaanse marine heeft de afgelopen maanden vaker snelle boten vernietigd in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Die boten zouden drugs vervoeren, maar openbaar bewijs daarvoor is niet gepresenteerd. Hegseth ligt al langer onder vuur vanwege deze operaties.

Er zijn inmiddels dit jaar veel meer dan honderd mensen op deze manier geëxecuteerd.

The Washington Post berichtte eerder dat Hegseth in september zou hebben bevolen om iedereen op dergelijke boten te doden. Overlevenden van een eerste aanval, die zich aan wrakstukken vastklampten, zouden bij een tweede aanval alsnog zijn omgebracht. Die berichtgeving leidde tot felle kritiek van mensenrechtenorganisaties en juristen.

Escalatie

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bespreekt dinsdag naar verwachting de oplopende spanningen tussen de VS en Venezuela. Caracas heeft de vergadering aangevraagd wegens wat het noemt Amerikaanse militaire agressie.

Naast de aanvallen op vermeende drugsboten nam de VS ook olietankers voor de Venezolaanse kust in beslag en bracht het een oorlogsvloot in de regio samen.