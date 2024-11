Nieuwe aanhouding voor schietincident Vlissingen

Schietincident Het schietincident vond zaterdagmiddag 31 augustus plaats aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. Diezelfde middag hield de politie in Rotterdam drie mannen aan voor hun mogelijke betrokkenheid daarbij. Ze waren toen 23, 27 en 30 jaar en komen alle drie uit Vlissingen. De 23- en 30-jarige man zitten op dit moment nog vast, aldus de politie.

Ook werden er op 14 september een 23-jarige, en op 7 november een 34-jarige man aangehouden omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij het schietincident. Beiden komen uit Vlissingen. De 23-jarige man zit nog vast.

Tijdens het onderzoek kwam ook de 20-jarige man uit Middelburg in beeld als een van de betrokkenen bij dit incident. Hij is vrijdag 22 november aangehouden door een arrestatieteam. Tijdens de doorzoeking in zijn huis zijn twee wapens gevonden, die in beslag zijn genomen.

Bloedspoor

De meldkamer van de politie kreeg op middag van 31 augustus rond 16.30 meerdere telefoontjes over een mogelijke schietpartij in de Van Dishoeckstraat. Op de locatie werden een bloedspoor en meerdere kogelhulzen aangetroffen. In een van de omliggende woning troffen zij een gewonde vrouw aan. Zij was aanspreekbaar en vertelde dat zij buiten op straat door een aantal mannen in een auto was beschoten. Vervolgens werd zij overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek kwam de politie een kentekenen van de betrokken auto op het spoor. Hierop werd er direct een zoekactie begonnen.

De auto met dit kenteken werd door de politie rond 17.50 gezien toen hij richting Rotterdam reed. Op de Spinozaweg in Rotterdam werden de inzittenden aangehouden na een zogenaamde BTGV-procedure. Hierbij worden personen met een getrokken vuurwapen uit de auto gepraat.

Op 5 december zal de eerste pro-formazitting in deze zaak plaatsvinden in de rechtbank.