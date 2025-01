30 januari 2025

Nieuwe AI-video verdachte kunstroof Assen

Met behulp van AI is een nieuwe video gemaakt van de man die gezocht wordt in verband met de geruchtmakende kunstroof in het Drents Museum. De video, exclusief te zien op Crimesite, is samengesteld met behulp van de stilstaande bewakingsbeelden die de politie gisteren vrij gaf. De AI berekende de tussenliggende frames waardoor een vloeiende beweging ontstaat. ´Het lijkt wel een middelbare scholier, zo jong´, zegt kunstdetective Arthur Brand na het zien van de videobeelden.