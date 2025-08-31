Nieuwe drugsbende ‘The Family’ neemt macht over van Kinahans

Foto: Christy Kinahan

Omzet

Volgens de Ierse politie – de Garda – draait de groep miljoenen euro’s omzet met cocaïne, heroïne en cannabis. Ze hebben directe lijnen naar Zuid-Amerikaanse kartels.

Via autohandel en zonnebankzaken werd jaarlijks rond de honderd miljoen euro witgewassen. Hun geldman Darren Hoey kreeg onlangs zeven jaar cel.

Meedogenloos

The Family houdt zich bewust buiten de schijnwerpers, schrijft de Daily Mail. Geen grote vuurgevechten of openlijke vete zoals de Kinahans. Maar volgens insiders zijn de broers en hun mannen net zo meedogenloos.

In 2022 werden Cormac Berkeley en Gary Carey geliquideerd – bekende namen in het Ierse drugsmilieu. Bronnen laten de Engelse nieuwswebsite weten: ‘Iedereen in de scene weet dat ze bereid zijn te doden.’

De criminele groep maakte gebruik van versleutelde communicatie via het systeem Ghost, vergelijkbaar met het eerder opgerolde EncroChat. Europol en de Garda kraakten dat netwerk, wat leidde tot arrestaties in Ierland en Spanje. Toch draait de groep door.

Kinahans onder druk

Het Kinahan-kartel, jarenlang het machtigste drugssyndicaat van Ierland, is verzwakt. Sinds 2016 werden 81 leden opgepakt. Topman Sean McGovern werd dit jaar uitgeleverd uit Dubai. Maar leider Daniel Kinahan – zoon van oprichter Christy ‘Dapper Don’ Kinahan – is nog steeds voortvluchtig en geldt als een van Europa’s grootste drugshandelaren.

Volgens de politiechef die in Ierland verantwoordelijk is voor de aanpak van drugs is The Family nu de grootste dreiging. De Garda wil nu alle 22 internationale bendes in Ierland in kaart brengen met een speciaal intelligence-systeem. Het doel is om voorkomen dat The Family net zo machtig wordt als de Kinahans ooit waren.